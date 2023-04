Ausflugstipp für Ostern : Wandern mit schöner Aussicht

Am Wasser entlang: Der Senserbach (Selzerbeek) in Wahlwiller. Foto: Petra Vanderheiden Berndt

Unsere abwechslungsreiche Tour führt entlang an Bächen und Flüssen auf den Gulperberg. Der ist bekannt durch den Radsport, aber bietet auch zu Fuß ein herrliches Erlebnis.

Unsere abwechslungsreiche Oster-Rundwanderung führt gut elf Kilometer durch Südlimburg, von Wahlwiller auf den Gulperberg. Sie verlassen den Parkplatz in Wahlwiller, wenden sich an der Pres. Kennedystraat nach links und wandern die Straße abwärts. Mit Erreichen des Baches geht es nach rechts weiter (Beeklaan). Am Ende dieser Straße gehen Sie links über die Brücke. Unmittelbar danach biegen Sie erneut links ab und wandern auf einem schmalen Fußweg parallel zum Selzerbeek. Der Selzerbeek entspringt in Deutschland auf dem Vaalserberg und wird dort als Senserbach bezeichnet. Er vereinigt sich nach 13 Kilometern bei Gulpen mit dem Eyserbeek.

Ein Drehkreuz bringt Sie an eine Wiese, die Sie durchwandern, bis Sie auf das nächste Drehkreuz neben einem eisernen Gatter stoßen. Immer in unmittelbarer Nähe zum Bach gehen Sie über den deutlich sichtbaren Wiesenweg am rechten Ufer entlang. Sie kommen in die Nähe einer steinernen Brücke und eines Feldweges und gehen nach rechts. Ein Holztor neben einem Infoschild bringt Sie auf die „Route des vins“. Auf einem Pfad mit überhängenden Büschen wandern Sie aufwärts entlang des Hubertus-Weingartens. Am Querweg, 20 Meter weiter, wenden Sie sich nach links und wandern über einen breiten Grasweg entlang des Wittemer Weingartens. An dessen Ende gehen Sie nach rechts einen Hohlweg mit imposanten freistehenden Baumwurzeln hoch. Gleich am Anfang bringen Sie einige Stufen an einen Aussichtspunkt mit Pausenbank. Hier wird an den 15-jährigen Matty Riijcken erinnert, der 1974 bei einem Unfall ums Leben kam.

Nach 350 Metern macht Ihr Wanderweg eine 90-Grad-Kurve nach links. Sie wandern mit schönster Fernsicht zwischen zwei Äckern, bis Sie einen Feldweg erreichen, dem Sie nach links folgen. Zu Ihrer Linken fällt Ihnen ein imposantes Gebäude ins Auge. Es handelt sich um das Kloster von Partij, dem Sie auf dem Rückweg noch bedeutend näher kommen. An der Durchgangsstraße zwischen Wittem und Eys, dem Van Plettenbergweg, queren Sie die Straße und wandern in Richtung der Figur auf dem Parkplatz gegenüber. Hier finden Sie eine Übersichtstafel, mit deren Hilfe Sie sich orientieren können (Nummer 7: Gulperberg und Nummer 1: Partij liegen auf Ihrem Wanderweg). Ein toller Picknickplatz mit herrlicher Aussicht lädt zum Pausieren ein.

Sie folgen zunächst dem Schild „Cartils 0,8 km“. Aber aufgepasst! Am Ende des Parkplatzes führt ein Feldweg nach links abwärts. Diesem folgen Sie NICHT, sondern gehen bei dem Acker rechts hoch in Richtung des Schildes „Opengesteld“. Der Pfad führt Sie entlang einer Weißdornhecke und eines Ackers abwärts. Wenn Sie nach rechts über die Hecke blicken, schauen Sie auf das Dorf Eys.

Der Weg endet nach etwa 500 Metern bei einem Tunnel. Sie laufen durch den Tunnel, über den an den Wochenenden die Miljoenenlijn, eine historische Dampfbahn, fährt und haben das Naturschutzgebiet Roodborn im Weiler De Piepert erreicht, ein Wasserschutzgebiet mit zahlreichen Quellen. An der Gabelung gehen Sie links an einem mannshohen Gebäude vorbei, welches der Wassergewinnung dient. An der nächsten Abzweigung geht es ebenfalls nach links weiter. Auf einer Holzbrücke überqueren Sie den Eyserbeek und biegen dann an dem breiten befestigten Feldweg links ab.

Im Tunnel wird’s unheimlich

Immer am Bach entlanglaufend erreichen Sie einen etwa 75 Meter langen Tunnel, der ganz schön unheimlich ist. Direkt neben Ihnen fließt das Wasser, und in der Mitte ist es so dunkel, dass man die eigenen Füße nicht mehr sieht. Den Tunnel verlassend, wandern Sie rechts auf das Drehkreuz neben einer Bank zu. Dahinter wird eine weitläufige Wiese durchquert, stets mit Blick auf den dahinplätschernden Eyserbeek. Hier erwartet Sie eine sehr ruhig gelegene Pausenbank unmittelbar am Bach. Ein perfekter Weg an heißen Sommertagen, kann man doch an mehreren Stellen bis ans Wasser.

Es folgt ein weiteres Drehkreuz, und nach 300 Metern erreichen Sie zwei Brücken im Abstand von wenigen Metern. Hier verraten die Spuren emsiger Bautätigkeit den Biber. Nach der zweiten, eisernen Brücke wandern Sie links aufwärts. Aufgepasst! Bei einem Drehkreuz gehen Sie rechts am Zaun entlang und folgen der gelben Wandermarkierung. Der Eyserbeek fließt rechts von Ihnen, und Sie durchwandern die Wiese entlang eines Zaunes. Durch ein Drehkreuz kommen Sie auf einen Asphaltweg, dem Sie nach rechts folgen. Adleraugen entdecken links in der Ferne die Marienstatue auf dem Gulperberg, Ihr nächstes Etappenziel. Es folgt (bei einer Bank) eine Tafel mit Informationen zum Eyserbeek, und dann erreichen Sie auch schon die Durchgangsstraße zwischen Wittem und Wiljre, die Wittemer Allee.

Länge: Rund elf Kilometer Startkoordinaten: 50.81071467200299, 5.9373731285721805 Startpunkt: Parkplatz Pres. Kennedystraat Nr. 4, in Wahlwiller. Auf dieser Tour wandert man an vier Flüssen oder Bächen entlang: Gulp, Göhl, Senserbach und Eyserbach. Es gibt Passagen mit grandiosen Fernsichten und jede Menge Picknick- und Einkehrmöglichkeiten. Festes Schuhwerk ist erforderlich. Einige Passagen könnten matschig sein. Für Kinderwagen nicht geeignet. Anfahrtsweg: Vom Stadtzentrum in Aachen fahren Sie über die Vaalser Straße in Richtung niederländischer Grenze. Sie bleiben einige Kilometer auf dieser Straße (N 278) und passieren vier Kreuzungen mit Kreisverkehr. Die Vaalser Straße geht in die Maastrichterlaan, Mamelis und schließlich in den Rijksweg über. Sie passieren die Orte Lemiers und Nijswiller und erreichen schließlich Wahlwiller. An der Ampel-Kreuzung, an der es links nach Mechelen und Epen geht, biegen Sie rechts ab. Sie fahren auf die Kirche zu, biegen nach rechts ab und an der nächsten Abzweigung (Pres. Kennedystraat) nach links. Nach 100 Metern befindet sich auf der linken Seite ein kostenloser Parkplatz.

Sie folgen dem Richtungsweiser nach Gulpen geradeaus. 20 Meter weiter ergießt sich der Selzerbeek in den Eyserbeek. Wenige Meter weiter bei der Brücke und einer Sitzbank vereint sich dann die Göhl mit dem Eyserbeek. Hinter der Brücke biegt der Kiesweg nach links. Sie laufen aber geradeaus über einen Wiesenweg, der von den Wanderern vor Ihnen vorgegeben wurde. Ein Drehkreuz bringt Sie auf einen schmalen Pfad unmittelbar bei einem Fluss. Es handelt sich um die Gulp, der Sie nun nach links stromaufwärts entlang einer Weißdornhecke folgen.

Anmerkung: Wenige Meter rechts von diesem Drehkreuz befindet sich der Zusammenfluss von Gulp und Göhl. Die Göhl fließt dann weiter bis Maastricht und mündet dort in die Maas. Bei einer Brücke gehen Sie geradeaus (Burggraverweg). Die nächste Abzweigung beachten Sie nicht.

An der Gulp: Restaurants und Cafés zum Pausieren finden Sie in Gulpen. Foto: Petra Vanderheiden Berndt

Bei der zweiten Brücke gehen Sie entlang einiger Geschäfte weiter geradeaus und passieren im Zentrum von Gulpen mehrere schöne Einkehrmöglichkeiten: Bei „De Kroon“ sitzen Sie beispielsweise unmittelbar an der Gulp. Hinter dem Restaurant gehen Sie links den schmalen, für Autos verbotenen Weg hoch (Marktstraat), bis an den Rijksweg und queren ihn an der Ampel. Jetzt laufen Sie über einen Platz mit einer kunstvollen Skulptur und einigen Wasserspielen, bis zu einem Brunnen (wasserspeiender Frosch und drei Fische). Links davon steigen Sie eine Treppe hoch und queren den Verkehrsweg.

Gegenüber wandern Sie den Dr. L. Pinckersweg hoch. Wenig später, bei einer Bank, verlassen Sie die Straße und steigen weitere Treppen hoch (Markierung: gelb/rot) bis zu einem Plateau mit Bank. Nach einigen wenigen weiteren Stufen erreichen Sie auch schon den nächsten Pausenplatz mit zwei Bänken und einer schönen Sicht über Gulpen.

Nachdem Sie einen Verkehrsweg überquert haben, führen gegenüber weitere Stufen auf den Gulperberg (Markierung: rot/gelb). An der Gabelung halten Sie sich links und wandern einen Kiesweg aufwärts (Markierung: grün-schwarz-braun) bis zum Parkplatz des Restaurants „Gulperberg“. (Von der Terrasse hat man einen phänomenalen Blick). Hier halten Sie sich links und erreichen ein großes Kreuz (Missiekruis) bei einer Sitzbank. Sie biegen links ab in den Weg, der mit zwei Findlingen und einem grünen Poller gesichert ist. Rechts von Ihnen liegt ein Naturspielplatz. Sie laufen auf das Marienmonument aus dem Jahr 1935 zu. Ein weiterer herrlicher Pausenplatz mit Fernsicht über Gulpen lädt zum Verweilen und Durchatmen ein. Es handelt sich um einen der schönsten Aussichtspunkte Südlimburgs. Umrunden Sie das Monument im Uhrzeigersinn, die Seiten sind mit kunstvollen Mosaiken verziert, und laufen Sie dann weiter auf dem vorgegebenen Weg über das Plateau, welches Ihnen zahlreiche Möglichkeiten zum Verweilen bietet, um die Fernsicht in alle Himmelsrichtungen zu genießen. Der Weg beschreibt bei einem Findling und einigen Linden eine Rechtskurve.

Zur Orientierung: Links sehen Sie in der Tiefe das Redemptoristenkloster Wittem liegen. Die Kirchturmspitze in der Ferne gehört zur Kirche in Vijlen, der höchstgelegenen der Niederlande. Auch den Mulleklenkes im Aachener Wald können Sie bei klarem Wetter entdecken. Sie wandern an einem hohen Mast vorbei. Am Verkehrsweg wenden Sie sich nach links. Bei der Abzweigung mit Bänken und Kunstwerk haben Sie ebenfalls eine grandiose Fernsicht.

Das Denkmal aus Cortenstahl erinnert an die niederländische Radlegende Jean Nelissen. Der Gulperbergweg ist der Zuschauermagnet beim Amstel Gold Race (ein Straßenradrennen, das seit 1966 jährlich stattfindet). Aufgepasst! Sie folgen dem Schild „Partij 1 km“ nach rechts. Aber schon nach zehn Metern verlassen Sie die Straße wieder über ein Klapptor nach rechts. Mit schönster Aussicht wandern Sie rechts eines Zaunes abwärts, der weiter unten nach rechts abknickt. Nach etwa 350 Metern folgen Sie dem Zaunverlauf nach links und stehen nach 30 Metern auf einem Feldweg. Dem folgen Sie nach links abwärts.

Bei einem historischen Bauernhof von 1663 gehen Sie rechts über einen Asphaltweg. An der Y-Gabelung mit Wegkreuz und Bank folgen Sie dem Hommerigerweg nach rechts. An der Kreuzung nach 600 Metern (die Zufahrt rechts führt zu einem großen Hof) biegen Sie links ab und queren die Göhl. Beim Sportplatz und dem Haus mit dem Kreuz an der Wand (Nr. 23) biegen Sie rechts ab. Sie passieren das Vereinsgebäude. Achtung! Nach etwa 250 Metern, vor dem „Durchfahrt verboten“-Schild, gehen Sie nach links über den „Parkplatz“ und entdecken bei zwei großen Betonbrocken einen Fußweg, der zwischen Acker und Weide verläuft. Ein weiteres Drehkreuz folgt.

Das Kloster von Partij

Links sehen Sie das von einer Mauer umgebene Kloster von Partij. Neben einem Holztörchen stoßen Sie auf ein weiteres Drehkreuz, dahinter gehen Sie entlang eines Zaunes und einer Weißdornhecke an der Hinterseite des Klosters vorbei, bis Sie einen Verkehrsweg erreichen. Auf dem Zebrastreifen überqueren Sie die Straße und wenden sich nach rechts. Die beiden Abzweigungen nach links beachten Sie nicht. Bei dem Schild, welches das Ende der Ortschaft Partij kennzeichnet, gehen Sie links über den Feldweg. An der Abzweigung halten Sie sich geradeaus. Hinter dem Regenrückhaltebecken biegen Sie scharf links ab, laufen um das Becken herum und folgen einem Wanderweg, der mit einem schwarzen Dreieck und zwei Punkten markiert ist. Sie passieren ein großes Sägewerk und kommen an die Durchgangsstraße, die Vaals und Maastricht verbindet. Sie queren die Straße und wenden sich nach rechts.