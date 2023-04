World Music Contest : Hat der WMC-Chef Hotelkosten für Geschäftspartner über das Festival abgerechnet?

In der Kritik: WMC-Chef Bert Corneth. Foto: De Limburger/Luc Lodder

Kerkrade Innerhalb der Organisation des finanziell angeschlagenen World Music Contest (WMC) in Kerkrade gibt es Unruhe wegen der Begleichung einer Rechnung des Vorsitzenden Bert Corneth.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sjors van Beek

Es geht um 1447,50 Euro an Hotelkosten von Bert Corneths Geschäftspartnern, die im vergangenen Sommer das WMC besuchten. Auf Nachfrage der Tageszeitung De Limburger erstattete Corneth das Geld am 26. März zurück.

Das WMC hat im vergangenen Jahr fast eine Million Euro Verlust gemacht, unter anderem wegen gestiegener Kosten. Die Gemeinde Kerkrade sprang mit zwei Darlehen ein, wie De Limburger im Januar berichtete.

Über den genauen Verlauf der Ereignisse rund um die Hotelkosten gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen; die Beteiligten widersprechen sich.

Die Angelegenheit beginnt am 18. Juli 2022, als Corneth einige Geschäftspartner seiner Firma CVO zur WMC einlädt, die damals in vollem Gange ist. Er lässt die zehn Gäste, von denen einige aus Madrid kommen, über das WMC-Büro im Hotel Bastion in Heerlen unterbringen. Über die Rechnung, die im Namen des WMC ausgestellt wird, schickt Corneth per E-Mail Anweisungen an das Kartenbüro und den Direktor des WMC: „Lieber Wim, könntest du die beigefügte Rechnung bezahlen? Wenn nötig, nach dem WMC begleichen. Wir melden uns wieder bei Dir.“

Dieser Wim ist Wim Ploum, der damalige Verwalter des WMC. Anfang 2023 taucht die an Bastion gezahlte Rechnung bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2022 auf. Ploum spricht ihn bei Schatzmeister Marcel Heckmans an, der ihn am 9. Februar beim Vorstand zur Sprache bringt. Ploum: „Heckmans teilte mir anschließend mit, dass Corneth sagte, er habe die Erlaubnis des vorherigen Vorstands. Dieser bestand damals aus Ludo Diels und Caroline Szalata, einem Ratsmitglied in Kerkrade.“

Diels bestritt gegenüber De Limburger, dass er und Szalata den Hotelkosten zugestimmt hätten. „Reise- und Unterkunftskosten werden und wurden nie von der WMC bezahlt. Es hat diesbezüglich keine Abstimmung mit uns gegeben.“ Szalata will keine Fragen beantworten: „Das ist eine interne WMC-Angelegenheit“.

Heckmans, der von De Limburger am 23. März zum ersten Mal angerufen wird, gibt keinen Kommentar ab und will sich „zuerst mit dem Vorstand beraten“. Danach reagiert er nicht mehr auf mehrere neue Kontaktanfragen. Der Vorsitzende Bert Corneth ergreift das Wort im Namen des gesamten Verwaltungsrats. Corneth, telefonisch: „Ich habe nie gesagt, dass der alte Vorstand eine Genehmigung für Übernachtungen erteilt hat.“ Später mailt Corneth, dass die Einladungen mit Diels abgestimmt worden seien.

Dieser dementiert erneut: „Von Einladungen der WMC-Stiftung war nie die Rede. Diese Gäste waren Verwandte des Vorsitzenden.“ Laut Corneth haben Ploum und der damalige WMC-Direktor Marcel Andriolo es versäumt, die Hotelrechnung mit seinen Ausgaben zu verrechnen.

Ploum: „Das gibt's doch nicht! Ich weiß nicht, wie ich die Hotelkosten hätte begleichen können. Corneth hätte das Geld einfach an den WMC überweisen müssen.“ Andriolo wollte sich dazu nicht äußern. „Ich bin im September abgereist. Der WMC ist für mich vorbei.“

Am 27. Februar schickte Ploum eine warnende E-Mail an Heckmans. „Ich distanziere mich von dem, was passiert ist, weil ich nicht in eine Integritätsfrage verwickelt werden möchte“, schrieb Ploum. „Ich habe Ihnen auch gesagt, dass ich mir noch mehr Sorgen um Ihre Position (Marcel) als Beamter der Gemeinde Heerlen mache.“

In der Zwischenzeit hat Heckmans beschlossen, bald zurückzutreten, bestätigt der Vorsitzende Corneth: „Die Position des Schatzmeisters beim WMC scheint mit seiner Position innerhalb der Gemeinde Heerlen unvereinbar zu sein.“

Auch Verwalter Ploum ist nicht mehr für den WMC tätig. „Ich wurde am 21. März informiert, dass gegen mich ein Verfahren eingeleitet wurde“, sagte er. Grund, so Ploum: eine kritische E-Mail, die er über die Missstände beim WMC geschrieben hatte. Corneth: „Blödsinn. Die Arbeit war gerade beendet.“