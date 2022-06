Regionalparlament tagt : Von Schließung bis Ausbau – Zukunft des Maastrichter Flughafens entscheidet sich heute

Maastricht Am Freitag tagt das Limburger Regionalparlament zur Zukunft des Maastricht Aachen Airports. Eine Marathonsitzung, die von Demonstrationen begleitet wird.

Normalerweise geht es ruhig zu rund um das Regionalparlamentsgebäude in Süd-Limburg. Nicht so an diesem Freitag. Befürworter und Gegner des Maastricht Aachen Airports, darunter Mitarbeiter und Anwohner, stehen sich auf der Zufahrtsstraße wortwörtlich gegenüber, während im Inneren die entscheidende Plenarsitzung zur Zukunft des Flughafens stattfindet. Die Optionen reichen vom Ausbau über eine Strategieänderung zu einem „ökologischen“ Flughafen bis hin zur Schließung des Airports im niederländischen Beek.