Lebenslange Haft : Verteidigung geht im Mordfall „Sandkuhle“ in Revision

Verteidigung geht im Mordfall „Sandkuhle“ in Revision

Aachen Die Anwälte des im Mordfall „Sandkuhle“ zu lebenslanger Haft verurteilten Achim K. wollen die Entscheidung anfechten. Das Urteil vor dem Aachener Schwurgericht stützte sich auf Zeugenaussagen.

Das Schwurgericht hatte am vergangenen Dienstag den 51-jährigen Achim K. wegen des Mordes an Wilfried Kalitz vor fast 25 Jahren zu lebenslanger Haft verurteilt. In dem Prozess hatte der Angeklagte nicht ausgesagt. Die Verteidigung hatte Freispruch gefordert, die Staatsanwaltschaft lebenslange Haft.