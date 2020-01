Ermittlungen auf Friedhof : Verschwinden von Maastrichter Studentin bleibt ungeklärt

Auch ein neuer Tipp, über 26 Jahre nach dem Verschwinden von Tanja G., führte zu keinen neuen Erkenntnissen für die Polizei in der Provinz Zuid-Limburg nach Ermittlungen auf einem Friedhof in Maastricht (Bild). Foto: Günter Jungmann

Maastricht Im September 1993 machte sich die Studentin Tanja G. nach einer Party in Maastricht auf den Weg nach Hause. Es war das letzte Mal, dass sie gesehen wurde. Die Ermittlungen blieben erfolglos – am Mittwoch nun wurde nach einem neuen Tipp ein Grab auf einem Friedhof geöffnet.

Es war der 31. August 1993, als die niederländische Studentin Tanja Groen eine Party in Maastricht besuchte. Gegen 19.30 Uhr telefonierte sie noch mit ihrer Mutter im Norden des Landes, ehe sie den Abend in der Ausgehmeile rund um die Herbenusstraat verbrachte. Es war schon nach Mitternacht, als sie sich auf den Heimweg mit dem Fahrrad in das kleine Dorf Gronsveld südlich der Studentenstadt begab – rund zehn Kilometer entlang der Maas, durch die Vorstadt oder an einem Fahrradweg parallel zur Autobahn.