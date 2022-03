Kritik an „Cold Case”-Autoren : Verlag zieht umstrittenes Buch über Verrat an Anne Frank zurück

Amsterdam Nach vernichtender Kritik von Historikern hat der niederländische Verlag Ambo Anthos das Buch über den „Verrat an Anne Frank“ aus dem Handel genommen.

Das teilte der Verlag am Mittwoch in Amsterdam mit. Am Vorabend hatten Historiker eine kritische Analyse zu dem Buch präsentiert. Sie sprachen von einem „schwankenden Kartenhaus“. In dem umstrittenen Buch wird ein jüdischer Notar als Verräter des Verstecks des jüdischen Mädchens genannt.