Nach Bahn-Chaos : Verkehr in den Niederlanden „fast wieder normal“

Schwere technische Störung : Bahnverkehr in den Niederlanden zusammengebrochen Verpasste Flugverbindungen, geplatzte Verabredungen: In den Niederlanden stehen plötzlich die meisten Züge still. Ein wichtiger Teil des Verkehrsleitsystems spielt verrückt. Die Panne hat auch Folgen für Reisende in Deutschland.