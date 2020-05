Anwohner filmt Vorfall : Verdächtige nach Schießerei in Brunssum festgenommen

Verdächtige nach Schießerei in Brunssum festgenommen

Brunssum Nach einer Schießerei in der niederländischen Grenzgemeinde Brunssum am Mittwochabend sind zwei Männer festgenommen worden. Ein Anwohner hatte den Vorfall gefilmt.

Wie die zuständige Polizei Limburg berichtet, wurde die Behörde gegen 22.20 Uhr darüber informiert, dass in der Platostraat mehrere Schüsse gefallen seien.

Das Video eines Anwohners, das auf dem Messenger Snapchat veröffentlich wurde, zeigt mutmaßlich, was passiert war: Mehrere Männer stehen zwischen Autos, sie streiten lautstark, dann laufen sie plötzlich auseinander, die Kamera dreht sich weg, die Schüsse, sechs an der Zahl, sind aber deutlich zu hören. Ob dabei jemand verletzt wurde, sei noch unklar, so die Polizei.