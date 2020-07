Recyclinghof-Razzia : Hunderte Kilogramm Gold und Luxusautos beschlagnahmt

In Zusammenarbeit mit dem Finanznachrichtendienst Fiod und der Staatsanwaltschaft untersuchte die niederländische Polizei das Gelände. Foto: Günter Jungmann

Venlo Hunderte Kilogramm Gold, Luxusautos, teure Uhren, Schusswaffen und Munition – im Rahmen einer großangelegten Razzia im Umfeld eines Recyclinghofs in Venlo haben niederländische Behörden etliche Entdeckungen gemacht, die mit Schott überhaupt nichts zu tun haben.

Die Ermittlungen gegen das Recyclingunternehmen waren groß angelegt. Bereits am Samstag hatte die Polizei in Zusammenarbeit mit dem Finanznachrichtendienst Fiod und der Staatsanwaltschaft mit Durchsuchungen auf dem Hof und im Umfeld des Betriebes begonnen, am Mittwoch wurde schließlich das Ergebnis der mehrtägigen Aktion gegen Geldwäsche, Urkundenfälschung, Hehlerei und Mülldelikte präsentiert.