Prozess in Köln : Urteil gegen mutmaßliches „Pink Panther“-Mitglied erwartet

Köln Die Bezeichnung „Pink Panther“ steht für eine berüchtigte Bande von Juwelenräubern. In einem Hochsicherheitsprozess in Köln gegen ein mutmaßliches Mitglied der Bande wird jetzt das Urteil erwartet.

Im seit über einem Jahr laufenden Hochsicherheitsprozess am Kölner Landgericht gegen ein mutmaßliches Mitglied der Juwelenräuberbande „Pink Panther“ ist für heute das Urteil geplant. Die Staatsanwaltschaft legt dem 35 Jahre alten Angeklagten mit serbischer und kroatischer Staatsbürgerschaft zwei Raubüberfälle auf Kölner Juweliere in den Jahren 2015 und 2016 zur Last. Zudem soll er an einem spektakulären Überfall auf einen Werttransporter in Esslingen bei Stuttgart im Oktober 2016 beteiligt gewesen sein. Bei der Tat sollen der Angeklagte und zwei Mittäter, die bereits 2017 vom Kölner Landgericht zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden waren, Beute im Wert von rund 600.000 Euro gemacht haben.