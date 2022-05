Wetter am Dienstag : Unwetter-Warnstufe in den Niederlanden, Schauer in der Region erwartet

In den Niederlanden werden am Dienstag Gewitter erwartet (Symbolbild). Foto: dpa/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Maastricht/Aachen In großen Teilen der Niederlande werden am Dienstag starke Regenfälle und vereinzelte Gewitter erwartet. Die Region Aachen bekommt das Sturmtief nur am Rande zu spüren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Aufgrund des Sturmtiefs hat das Königliche Niederländische Meteorologische Institut (KNMI) die Warnstufe Gelb für einen großen Teil des Landes für den späten Nachmittag und den frühen Abend ausgegeben. Die Vorabwarnung gilt in allen Provinzen außer im Norden des Landes (Friesland, Groningen, Drenthe und die Watteninseln).

Nach Angaben des Wetterinstituts ziehen die Gewitter von Südwesten her nach Nordosten. Auch in der Provinz Limburg, die an den Aachener Raum angrenzt, kann es zu Windböen von bis zu 70 Kilometern pro Stunde kommen.„Später am Abend verschwinden die meisten Schauer wieder“, so das KNMI.

Für die Kreise Düren und Heinsberg sowie die Städteregion Aachen gelten derzeit keine Vorabmeldungen über mögliche Unwetter. Nach aktuellem Stand kann es zwischen 19 und 21 Uhr jedoch zu vereinzelten Regenschauern kommen.

Het @KNMI geeft in de loop van morgenmiddag code geel af. Er trekken onweersbuien over het land, met kans op windstoten. Houd hier rekening mee als je op pad gaat. Meer informatie: https://t.co/erAodAhBAU pic.twitter.com/wz7KLecbIc — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) May 30, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

(red)