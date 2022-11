Verstoß gegen Naturschutzgesetz? : Umweltgruppen und Anwohner klagen gegen Maastrichter Airport

Maastricht Eine Allianz aus Umweltgruppen und Anwohnern hat am Donnerstag Anzeige gegen den Maastricht Aachen Airport wegen Verstoßes gegen das Naturschutzgesetz erstattet.

Die Aktionsgruppe fordert die Staatsanwaltschaft auf, den Flughafen ganz oder teilweise zu schließen sowie den Flugbetrieb ohne die erforderliche Genehmigung zu verbieten. Der Gruppe zufolge ist der Maastricht Aachen Airport (MAA) der sechstgrößte Stickstoffemittent in der Provinz Limburg.

„Unserer Meinung nach ist es völlig inakzeptabel, dass der Flughafen seit Jahren nicht über die gesetzlich vorgeschriebene Genehmigung nach dem Naturschutzgesetz verfügt, sondern tagtäglich Flug- und Bodenbetrieb unter Verstoß gegen dieses Gesetz durchführt und damit täglich strafbare Wirtschaftsdelikte begeht. Damit werden diese rechtswidrigen Handlungen des MAA vom Minister für Landwirtschaft, Natur und Lebensmittelqualität geduldet“, schreibt die „Alliance pleinAIR Maastricht“ an die Staatsanwaltschaft.

Der Aktionsgruppe zufolge werden infolge der Aktivitäten am und vom Flughafen täglich große Mengen Stickstoff in der Nähe von Natura-2000-Schutzgebieten freigesetzt, was vom Ministerium toleriert werde.