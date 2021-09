Streit um Überholmanöver : Traktor in den Niederlanden spießt Auto auf

Roosendaal Ein Pkw versucht auf einer schmalen Straße, einen Traktor zu überholen – vergeblich. Es kommt zum Streit und zu Handgreiflichkeiten. Schließlich landet der Pkw an der Heugabel.

Ein Traktorfahrer in den Niederlanden hat nach einem Streit einen Autofahrer niedergeschlagen und dessen Wagen aufgespießt. Zu dem Zeitpunkt saß in dem Auto noch die Ehefrau des 73-jährigen Fahrers, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Autofahrer hatte demnach am Vortag auf einer schmalen Straße bei Roosendaal versucht, den Traktor zu überholen, der aber nach links zog, um das zu verhindern.