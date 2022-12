Umstände unklar : Ein Toter und drei Verletzte nach Schießerei in Brunssumer Haus

Die Polizei sperrte die Straße nach der Schießerei ab. Foto: Orange Media

Brunssum Bei einer Schießerei in einem Wohnhaus in Brunssum ist am Dienstagabend eine Person getötet worden. Drei weitere wurden verletzt.

Die Rettungskräfte wurden gegen 22.15 Uhr zu dem Vorfall in einem Haus in der Koolfhofstraße alarmiert. Wenig später wurde ein Trauma-Hubschrauber angefordert, der jedoch nicht zum Einsatz kommen musste.

Der Rettungsdienst eilte mit mehreren Fahrzeugen herbei, um den Opfern erste Hilfe zu leisten. Die Art ihrer Verletzungen und ihre persönlichen Daten wurden noch nicht bekannt gegeben.

Die drei verletzten Personen wurden mit mehreren Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sperrte das Gebiet ab und nahm in zwei Gebäuden Ermittlungen auf. Über den Grund für die Schießerei gibt es noch keine Klarheit. Die Nachbarn dachten zunächst, dass auf der Straße Feuerwerkskörper gezündet wurden.

Wir berichten weiter...

(red)