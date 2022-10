Wegen Marathon nicht direkt entfernt : Toter Finnwal an niederländischer Küste angespült

Im Jahr 2018 wurde schon mal ein toter Finnwal an die Küste angespült, damals aber an die belgische in De Haan (Archivbild). Foto: dpa/Kurt Desplenter

Zeeland In Westkapelle ist am Sonntag ein 14 Meter langer toter Finnwal an die Küste geschwemmt worden. Der Kadaver wurde wegen eines Marathons aber nicht sofort entfernt.

Der zehn Tonnen schwere und fast 14 Meter lange Finnwal-Kadaver wurde am Sonntag an die niederländische Küste in Westkapelle bei Zeeland gespült. Laut Jaap van der Hiele vom Rescue Team Sea Mammals handele es sich um ein Männchen. Die Todesursache ist noch unklar. Wie die niederländische Regionalzeitung „Provinciale Zeeuwse Courant“ berichtet, wurde der tote Wal am Sonntag noch nicht geborgen, da an der Küste ein Gehmarathon stattfinde. Er habe da allerdings schon einen starken Geruch von sich gegeben. Die Fundstelle wurde mit Bändern und Gittern abgesperrt.

Wie die Zeitung weiter beschreibt, hätte mehrere Schiffe nach dem Kadaver gesucht, nachdem er am Freitag zuerst nahe der belgischen Küste bei Nieuwpoort gesichtet worden war. Der Kadaver stelle für kleinere Schiffe eine Gefahr dar.

Een #Vinvis aangespoeld op de #dijk in #Westkapelle. Het karkas zal morgen worden geruimd. Dat betekend dat de wandelaars van de #Kustmarathon kunnen genieten van het uitzicht, maar ook van de lucht. pic.twitter.com/IDIWREYJgH — Jelte Poppe (@JeltePoppe) October 2, 2022

Im Jahr 2018 war ein 18 Meter langer Finnwal an der belgischen Küste gestrandet. Der tote Meeressäuger sei am Morgen am Strand der kleinen Gemeinde De Haan im Norden Belgiens angeschwemmt worden, berichtete die belgische Nachrichtenagentur Belga damals.

(nick)