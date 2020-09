Polizeieinsatz in Maastricht : Tote Frau gefunden, verletzter Mann festgenommen

In einem Haus in Maastricht wurde eine tote Frau und ein verletzter Mann am Donnerstagmorgen gefunden. Foto: Günter Jungmann

Maastricht Eine tote Frau und ein verletzter Mann wurden am Donnerstagmorgen in einem Haus in Maastricht aufgefunden. Was genau passiert ist, steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Laut 1limburg wurde die Polizei gegen 9.30 Uhr von jemanden informiert, der sich Sorgen um die Menschen in der Wohnung in einem Haus in der Minister Talmastraat machte. Als die Beamten die Wohnung betraten, fanden sie die verstorbene Frau und einen verletzten Mann. Dieser wurde festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei machte vor Ort zunächst keine Angaben zum möglichen Hergang. „Die Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen“.

Die Umgebung ist teilweise mit Polizeibändern für die Ermittlungen abgesperrt. Eine Nachbarschaftsumfrage wurde ebenfalls gestartet.

(red)