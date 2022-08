TV-Fahndung nach Tätern : Tödlicher Betrug am Stadion von Kerkrade

Tödlicher Betrug am Stadion von Kerkrade

Maastricht/Kerkrade Die niederländische Polizei fahndet nach zwei Männern, die einen Deutschen Ende Juni bei einem Betrugsversuch am Stadion von Kerkrade mit einem Auto mitgerissen und dabei getötet haben sollen.

Insgesamt sollen die zwei Betrüger sechs deutsche Opfer um mindestens eine halbe Million Euro gebracht haben, wie es in einer Sendung des niederländischen Fernsehens am Dienstagabend hieß. Für Hinweise zum Ergreifen der Männer wurde eine Belohnung von 15.000 Euro ausgesetzt.

Im Fall des 33-Jährigen aus Zülpich hatten die Betrüger vorgegeben, eine Wohnung von dem Mann kaufen zu wollen. Parallel dazu hatten sie um den Eintausch von 100.000 Euro in kleinere Scheine gebeten. Beim Treffen am 23. Juni am Fußballstadion von Kerkrade entrissen sie dem Deutschen den Koffer mit dem Geld.