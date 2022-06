Polizeiaufruf : Suche nach vermisstem Neunjährigen aus Kerkrade

Kerkrade Aktuell läuft eine grenzüberschreitende Suche nach dem neunjährigen Gino van der Straeten aus Kerkrade. Er wurde Mittwochabend das letzte Mal gesehen.

Zuletzt wurde der Neunjährige am Mittwoch zwischen 19.30 und 20.30 Uhr auf dem Spielplatz Hertogenlaan/Zonstraat in Kerkrade gesehen. Gino hat nach Polizeiangaben eine helle Haut, blonde Haare und blaue Augen. Er ist etwa 1,30 Meter groß. Zudem trug er eine rote Jacke der Marke Jordan mit schwarzen Ärmeln und eine helle Jeans, sowie eine rote Nike-Mütze und grüne Schuhe mit weißen Sohlen. Möglicherweise hatte er einen schwarzen Roller mit roten Griffen sowie roten Aufklebern dabei. Ein Zeuge teilte der Polizei mit, dass er vor Ort gegen 18.30 Uhr einen Erwachsenen und drei Kinder gesehen hatten. Der Spielplatz befindet sich im Ortsteil Rolducerveld, unweit der Abtei Rolduc und dem Grenzübergang am Eurode Business Center.