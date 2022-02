Urteil gefallen : Studentin in eigener Wohnung vergewaltigt

Das Urteil im Falle einer Vergewaltigung in Maastricht ist gefallen (Symbolbild). Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

Maastricht Weil er eine Studentin an Karneval 2020 in ihrer eigenen Wohnung vergewaltigt hat, ist ein 21-jähriger Mann aus Maastricht verurteilt worden. Der Fall hatte in der Studentenstadt für großes Aufsehen gesorgt.