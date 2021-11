„Orgie der Gewalt“ : Straßenschlacht und Polizeischüsse in Rotterdam

Update Rotterdam Alles nur wegen Corona-Maßnahmen? Eine Demonstration läuft total aus dem Ruder. Steine fliegen, Autos brennen, dann schießt die Polizei. Die Bilanz der Gewaltnacht: sieben Verletzte und großes Entsetzen.

Eine nicht angekündigte Demonstration gegen Corona-Maßnahmen war in der Nacht total aus dem Ruder gelaufen. Die Polizei fühlte sich nach Darstellung des Bürgermeisters so bedroht, dass Beamte sogar zur Schusswaffe griffen. Vorläufige Bilanz: sieben Verletzte, mehr als 50 Festnahmen, Schäden in bisher unbekannter Höhe. Am Tag danach herrschen Entsetzen und Empörung.