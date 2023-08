76,7 Prozent weniger Flüge : Startbahnsanierung trifft Maastricht Aachen Airport hart

Mit der Landung eines vollelektrischen Pipistrel-Flugzeugs wurde Ende Juni die renovierte Start- und Landebahn des Maastricht Aachen Airport in Beek wiedereröffnet. Foto: Annemiek Mommers

Beek Aufgrund der groß angelegten Renovierung der Start- und Landebahn, die den Flugverkehr acht Wochen lang behinderte, ist die Gesamtzahl der Flüge am Maastricht Aachen Airport (MAA) im zweiten Quartal dieses Jahres um 76,7 Prozent zurückgegangen.

Der Flughafen Maastricht Aachen Airport (MAA) in Beek war vom 8. Mai bis zum 30. Juni geschlossen und beförderte im zweiten Quartal 67 Prozent weniger Passagiere, wie das Zentralamt für Statistik (CBS) mitteilte. Während auf den Limburger Flughafen normalerweise zehn Prozent des gesamten Luftfrachtverkehrs in den Niederlanden entfallen, behielt MAA im zweiten Quartal noch ein Prozent davon. Wie zum Beispiel der Reiseveranstalter Corendon hatten sich die Frachtunternehmen schon seit einiger Zeit auf die vorübergehende Schließung vorbereitet.

Am Flughafen Schiphol in Amsterdam gab es mehr Flüge. Die 115.000 Flüge sind ein Anstieg um 5,5 Prozent im Vergleich zum zweiten Quartal 2022. Am Flughafen Eindhoven wurden 1,9 Millionen Passagiere befördert, sechs Prozent mehr.