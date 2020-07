Tödliches Unglück beim Pinkpop 2018 : Staatsanwaltschaft fordert anderthalb Jahre Haft für Unfallfahrer

Trauernde legten nach dem Unglück Blumen und Kerzen am Unfallort nieder (Archivfoto). Foto: Jungmann

Maastricht Am Ende des Pinkpop-Festivals 2018 erfasste ein heute 37-Jähriger eine Personengruppe mit seinem Auto. Ein Mann starb. Am Mittwoch begann der Prozess gegen den Unfallfahrer. Die Staatsanwaltschaft fordert 18 Monate Haft, sein Verteidiger einen Freispruch.

Die Staatsanwaltschaft war sich am Ende des Prozesses sicher: Der Angeklagte aus Heerlen hätte am 18. Juni 2018 die Gruppe von Festivalbesuchern sehen können, die er mit seinem Auto auf dem Mensheggerweg in Landgraaf erfasste. Wegen dem Verursachens eines tödlichen Unfalls und Fahrerflucht fordert sie 18 Monate Haft. Zudem solle er seinen Führerschein für fünf Jahre abgeben.