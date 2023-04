Mehrstündige Sperrung : Züge in Heerlen entkommen nur knapp Kollision

Heerlen Zwei Arriva-Züge sind auf demselben Gleis am Bahnhof Heerlen unterwegs gewesen. Nur wenige Meter voneinander entfernt kamen sie zum Stillstand.

Eine Sprecherin des Bahnbetreibers Arriva bestätigte, dass einer der Züge ein rotes Signal überfuhr. Was die Ursache dafür war, ist noch unklar. Einer der Züge war in Richtung Maastricht unterwegs, der andere kam von dort. Die Fahrgäste konnten die Züge unverletzt verlassen.

Die Arriva-Sprecherin will nicht von einem Beinahe-Unfall sprechen. Der Zugverkehr von Heerlen nach Valkenburg und Sittard stand wegen der Ermittlungen zu dem Vorfall mehr als vier Stunden lang in beiden Richtungen still, so eine Sprecherin von ProRail.