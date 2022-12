Ermittlungen laufen : Sohn wird verdächtigt, seinen Vater in Beek erstochen zu haben

Die Polizei ermittelt noch den ganzen Mittwoch über in Geverik. Foto: Ermindo Armino

Beek Bei dem Opfer der tödlichen Messerstecherei in Geverik in Beek handelt es sich um den 69-jährigen Bewohner des Hauses. Wie mehrere Quellen gegenüber De Limburger bestätigten, wurde er am Dienstagabend in seinem Haus von seinem 29-jährigen Sohn erstochen.