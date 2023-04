Prognose von Klimaforscher : So wird Limburg in hundert Jahren aussehen

Tim van Hattum tourt seit drei Jahren mit seinem Masterplan durchs Land. Foto: Hans Makkink

Maastricht Wohnungsknappheit, Stickstoff, Klimawandel: In den Niederlanden tobt mehr denn je ein Kampf um Raum. Tim van Hattum aus Maastricht hat eine Karte der Niederlande in hundert Jahren gezeichnet. Darunter eine drastische Metamorphose für Limburg.

An einem schönen Frühlingstag im Jahr 2018 stand Tim van Hattum, ein Klimaforscher an der Universität Wageningen, vor dem Klassenzimmer seiner Tochter Jasmijn. Die Lehrerin hatte ihn gefragt, ob er etwas über den Klimawandel erzählen könne. Als er ein alarmierendes Bild zeigte, wie ein extremer Anstieg des Meeresspiegels dazu führen würde, dass die Hälfte der Niederlande überflutet würde, sah er, wie einige Kinder ihn mit großen, erschrockenen Augen ansahen. Ein Junge fing fast an zu weinen.

Das war der Moment, in dem dem in Bunde in Maastricht aufgewachsenen Limburger Wissenschaftler zum ersten Mal bewusst wurde, wie lähmend all diese Weltuntergangsszenarien sein können. Wie viel sinnvoller es ist, Energie in die Suche nach Lösungen zu stecken als in die Verbreitung apokalyptischer Bilder.

Van Hattum (49) begann ein Buch zu schreiben – Only Planet – und setzte sich in Wageningen zusammen mit 20 Kollegen aus verschiedenen Bereichen für ein bemerkenswertes Projekt ein: die detaillierte Zeichnung einer Karte, wie die Niederlande in hundert Jahren aussehen könnten. Ja, die Niederlande, das bevölkerungsreichste Land Europas, das sich in einem ständigen Kampf mit dem Wasser befindet und zunehmend mit dem begrenzten Raum zurechtkommen muss.

„Unser Land steht vor enormen räumlichen Herausforderungen: Energiewende, nachhaltige Landwirtschaft, Klimawandel, Wohnungsknappheit. Man muss sehr genau überlegen: Was gehört wohin? Die Niederlande schreien nach einer größeren Geschichte, haben wir festgestellt. Niemand weiß genau, was für ein kompliziertes Puzzle wir da zusammensetzen“, sagt van Hattum.

Die in Wageningen ansässige Denkfabrik nahm das natürliche System der Niederlande – Boden, Wasser – als Ausgangspunkt für die Erstellung der Karte, die Anfang 2020 vorgestellt wurde. Für jedes Teilgebiet wurde ein Zukunftsszenario gezeichnet. So wird sich die Küste mit dem Meeresspiegel bewegen, der innerhalb von hundert Jahren möglicherweise um eineinhalb Meter ansteigen könnte: Es werden breitere Dünen, doppelte Deiche und neue Deltawerke – Schutzsysteme gegen Hochwasser – gebaut. In der Nordsee werden große Wind- und Solarparks gebaut. Das Meer produziert auch immer mehr Nahrungsmittel wie Muscheln, Austern und Algen.

Die Flüsse bekommen viel mehr Platz, manchmal doppelt so viel. Und die Städte müssen begrünt werden, um den Regen zu absorbieren und die Temperatur zu dämpfen, die in dicht bebauten Gebieten bis zu zehn Grad höher sein kann als auf dem Land. Van Hattum: „Alles lässt sich jetzt schon realisieren. Das ist keine Raketenwissenschaft. Es sind Denkansätze, die ein Gegengewicht zu den düsteren Szenarien bilden. Aber die Dringlichkeit ist groß, es muss etwas getan werden. Sonst stehen die westlichen Niederlande tatsächlich bald unter Wasser.“

Auch seine Heimat, Limburg, braucht nach Ansicht von Wissenschaftlern eine Metamorphose, um für das Jahr 2120 gerüstet zu sein. Naturschutzgebiete wie De Peel und De Meinweg sollen besser geschützt und vitaler werden. Um die extremen Abflüsse der Maas zu bewältigen, werden die Maaskaden entfernt. Häuser, die zu oft überschwemmt werden – wie bei der Flutkatastrophe im Sommer 2021 – müssen abgerissen werden.

Kleine Flüsse wie die Geul müssen ebenfalls mehr Wasser aufnehmen, damit sie nicht zu einem reißenden, zerstörerischen Strom werden. „Ich habe gelesen, dass ein Ingenieur einen Hochwassertunnel unter Valkenburg bauen wollte. Aber das ist nur eine weitere technische Geschichte; wir müssen die Lösung im natürlichen System finden. Wasserpuffer, großzügige Bachtäler, Aufforstung an steilen Ufern“, sagt der Klimaforscher.

Ein weiterer Plan: mehr Wohnungsbau in den höher gelegenen Teilen des Landes, etwa in Städten wie Venlo, Roermond oder Maastricht, und weniger im tief liegenden Westen, der auf oder unter dem Meeresspiegel liegt. Van Hattum: „Auch der Deltabeauftragte befürwortet dies. Heute werden achtzig Prozent der Häuser an gefährdeten Stellen gebaut. Mit ein bisschen gesundem Menschenverstand sagt man: Das wollen wir nicht.“

Und dann ist da noch ein sehr sensibles Thema: die Zukunft der Landwirtschaft. Die Architekten der neuen Niederlande treffen eine klare Entscheidung: Die gesamte Ackerfläche wird sich in 100 Jahren halbieren, die Viehzucht um zwei Drittel schrumpfen.

Das bedeutet aber nicht, so Van Hattum, dass die Landwirtschaft aussterben wird. „Nein, wir gehen davon aus, dass es sogar mehr Landwirte geben wird. Aber in einer anderen Rolle. Sie werden nicht nur Nahrungsmittel produzieren, sondern auch die Landschaft bewirtschaften. Und dafür werden sie auch eine Entschädigung erhalten. Die Nahrungskette soll mehr im Gleichgewicht mit der Natur sein. Kein Anbau von Nahrungsmitteln mehr für die Viehzucht. Sondern pflanzliche und gesunde Lebensmittel für die Menschen, auf dem besten Land.“

Seit drei Jahren tourt Tim van Hattum durch das Land, besucht Medien, Veranstaltungsorte, Schulen und Unternehmen, um alle für die Vision der Zukunft zu begeistern. Mit der Karte der Niederlande im nächsten Jahrhundert und seinem Buch Only Planet, das jetzt fertig ist und sieben Wege aufzeigt, wie wir dies erreichen können.

Zahlreiche Universitäten, Naturschutzorganisationen und Unternehmen haben sich inzwischen in einer Bewegung namens NL-2120 zusammengeschlossen. Die Regierung hat kürzlich über den Nationalen Wachstumsfonds 110 Millionen Euro für ein zehnjähriges Wissens- und Innovationsprogramm bereitgestellt, von denen 40 Millionen an Bedingungen geknüpft sind.