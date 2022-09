Gastro-Wohn-Projekt in Kirche : So sieht die neue „Foodchurch“ im Herzen von Maastricht aus

Die Studentenappartements hängen wie ein Bienenstock über den Restaurantbereich. Foto: Annemiek Mommers

Maastricht Eine Kirche voller Restaurants, über denen wie in einem Bienenstock acht Studentenappartments hängen. Ein wilder Plan? Nein. Die „Foodchurch“ in Maastricht wird am 1. Oktober ihre Türen öffnen.