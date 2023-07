E-Auto soll explodiert sein : Schwierige Löscharbeiten bei Frachter vor niederländischer Küste

Eine Luftaufnahme zeigt den deutschen Notschlepper „Nordic“ (l), der das Feuer auf einem brennenden Frachter in der Nordsee bekämpft. Foto: dpa/Herman IJsseling

Ameland Brenzlige Lage vor der Küste der Niederlande: Ein Frachtschiff brennt, Löschen ist schwierig. Es sind mehr als 3000 Autos an Bord. Spezialisten planen eine Bergung des Schiffes, um einen großen Schaden für die Umwelt zu verhindern.

Vor der niederländischen Küste brennt noch immer ein Frachtschiff – die große Sorge ist, dass es sinkt und eine Umweltkatastrophe auslöst. Das Löschen ist schwierig, weil die Kräfte nicht direkt an das Feuer herankommen. „Das ist ja eine große Hülle, in der es innen brennt. Ich kann nur von außen Wasser draufgeben, ich komme also nicht rein, ich habe keine Öffnung, wo ich irgendwo sinnvoll Löschmittel einsetzen kann“, sagte Schiffssicherheitsexperte Lars Tober von der Gesellschaft für Sicherheitstechnik und Schiffssicherheit Ostsee am Donnerstag im ZDF-„Morgenmagazin“.

Der etwa 200 Meter lange Frachter „Fremantle Highway“ war in der Nacht zu Mittwoch vor der niederländischen Wattenmeerinsel Ameland in Brand geraten. Der Brandherd war nach ersten Informationen der Küstenwache möglicherweise die Batterie eines elektrischen Autos. Die genaue Ursache des Brandes steht aber noch nicht fest.

Das Schiff habe 3783 Autos geladen, teilte ein Sprecher der japanischen Reederei Kawasaki Kisen Kaisha der Deutschen Presse-Agentur in Tokio mit. Die niederländische Küstenwache hatte zuvor von 2857 Autos gesprochen, davon 25 E-Autos. Das Schiff wurde von beiden Seiten mit Hilfe von Löschbooten gekühlt. Die Küstenwache rechnet damit, dass das Schiff noch tagelang brennt.

Eines der E-Autos soll explodiert sein, so wird es im Funkverkehr mitgeteilt, den der niederländische TV-Sender Rtl am Donnerstag in Teilen auf seiner Homepage veröffentlicht hat. „So wie es aussieht, ist auch ein elektrisches Auto explodiert.“ Die Explosion soll aber das Schiff nicht beschädigt haben.

Der Funkverkehr gibt auch einen Eindruck von den dramatischen letzten Stunden an Bord der „Fremantle Highway“: Die 23 Besatzungsmitglieder hätten keine Möglichkeit, zu den Rettungsbooten zu gelangen, sagen die Rettungskräfte. Dabei stiegen die Temperaturen sehr schnell. Gegen 2.15 Uhr soll die Besatzung das Schiff verlassen. Inzwischen sind drei Rettungsboote an der Stelle. Gemeinsam mit der Küstenwache wird vereinbart, dass die Männer von Bord springen sollen - etwa 30 Meter in die Tiefe.

Sieben Menschen springen und werden geborgen, doch viele sind verletzt, zeigt sich auf den Rettungsbooten. „Es ist zu hoch, um zu springen, es gibt zu viele Verletzte.“ Ein Mann überlebt die Evakuierung nicht, er stirbt auf einem Rettungsboot. Die übrigen 16 Besatzungsmitglieder werden später mit zwei Hubschraubern von Bord geholt.

Der Frachter „Fremantle Highway“ brennt in der Nordsee oberhalb von Ameland. Foto: dpa/Jan Spoelstra

Ein Flugzeug der Küstenwache macht Aufnahmen aus der Luft und kontrolliert, ob die Temperatur gesunken ist. Erst wenn dies der Fall ist, können Spezialisten an Bord.

Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat deutsche Unterstützung bei der Bergung in Aussicht gestellt. „Im Moment müssen die Experten einen Bergungsplan entwickeln. Deutschland wird alles zur Verfügung stellen, was helfen kann“, schrieb die Grünen-Politikerin bei Twitter. Im Deutschlandfunk sagte Lemke, es sei nicht völlig auszuschließen, dass es zu einer Katastrophe kommen könnte. „Es ist gut, dass wir gerade vor kurzem gemeinsam mit den niederländischen Behörden eine Katastrophenübung durchgeführt haben“, sagte die Ministerin. Man sei gut vorbereitet.

Die Gefahr einer Ölpest für die niederländischen Wattenmeerinseln ist nach Einschätzung des zuständigen Ministers gering. Wenn Treibstoff aus dem Frachter ausströmen sollte, würde sich der Richtung Norden in die offene See verbreiten, teilte der Minister für Infrastruktur und Wasserverwaltung, Mark Harbers, dem Parlament in Den Haag mit. Er beruft sich dabei auf die Vorhersagen für Wind und Strömung.

Das Schiff war am Donnerstag leicht nach Westen abgedriftet. Es befinde sich nun etwa 16 Kilometer nördlich der Insel Terschelling, sagte ein Sprecher der Küstenwache der Deutschen Presse-Agentur. Es liege zurzeit stabil.

Kawasaki Kisen Kaisha hat das Schiff von einem Tochterunternehmen des japanischen Schiffseigners Shoei Kisen Kaisha gechartert, wie der Sprecher in Tokio mitteilte.

Shoei Kisen Kaisha ist auch Eigner des Containerschiffes „Ever Given“, das im März 2021 im Suezkanal auf Grund gelaufen war und weltweit Schlagzeilen gemacht hatte. Tagelang hatte der 400 Meter lange Frachter die wichtige Wasserstraße zwischen Asien und Europa blockiert. Er fuhr ebenfalls unter der Flagge Panamas und war vor der Havarie von einem in Taiwan ansässigen Unternehmen gechartert worden.

(dpa)