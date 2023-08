Niederlande : Schwer beschädigter Frachter „Fremantle Highway“ im sicheren Hafen

Eemshaven Tagelang wütete das Feuer auf dem Autofrachter vor der niederländischen Küste. Eine Ölpest drohte für Inseln und Wattenmeer. Die Gefahr ist gebannt. Die Berger übernehmen.

Erste positive Meldungen vom Frachtschiff vor der Küste der Niederlande: Das Feuer schwächt sich ab. Und erstmals konnten Bergungsleute an Bord. Doch keine Entwarnung. Zu viel ist unklar. Sogar die Ladung, denn es sind wohl weitaus mehr E-Autos an Bord.

Der Frachter musste aus Sicherheitsgründen so schnell wie möglich in einen sicheren Hafen gebracht werden. Das Schiff sei zwar intakt, das Feuer erloschen, sagte ein Sprecher der Wasserbehörde. Aber das Risiko besteht, dass Flammen wieder aufloderten. Und das Schiff ist schwer beschädigt. „So etwas will man nicht auf offener See haben“, sagte der Sprecher. Die Risiken auf Öllecks durch Risse in den Stahlwänden oder sogar ein Kentern nahmen zu. Und für den Nachmittag war harter Nordwestwind vorhergesagt.