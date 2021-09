Wilde Verfolgungsjagd : Schüsse aus fahrenden Autos in Maastricht

Maastricht Offenbar liefern sich in Maastricht zwei Autos eine wilde Verfolgungsjagd. Es fallen Schüsse. Die Polizei kann die Beteiligten stoppen. Fünf Männer werden festgenommen.

Es dürfte das Sicherheitsgefühl der Menschen in Masstricht am späten Donnerstagabend erschüttert haben. Mitten in der Innenstadt verfolgen sich zwei hochmotorisierte Wagen durch die Straßen. An mehreren Stellen fallen Schüsse. Es kommt zu Kollisionen der beiden Autos.