Niederländischer Fußball : Schaffen es alle Limburger Clubs in die Aufstiegsrunde zur Ehrendivision?

VVV-Venlo und MVV Mastricht können es beide noch in die Aufstiegsrunde schaffen. Roda JC Kerkrade auch? Foto: Pro Shots/George Deswijzen

Maastricht/Venlo Die Aufstiegsrunde zur niederländischen 1. Liga rückt immer näher. Zwei Clubs haben den direkten Aufstieg so gut wie sicher. Dahinter wird es für die Limburger Vereine spannend. VVV-Venlo, MVV Maastricht und sogar Roda JC Kerkrade haben Chancen auf einen Platz in den Play-offs. Ein Überblick.

VVV-Venlo

Die Freude in Venlo war groß, als man vor einigen Wochen einen 3:1-Auswärtssieg beim Tabellendritten Almere City feierte. Der VVV lag auf dem dritten Platz und die Play-offs schienen so gut wie sicher. Vor allem in Anbetracht der Form, in der sich die Venloer befanden, schien es kein Problem zu sein.

Aber da der VVV in den letzten drei Spielen nur einen Punkt holen konnte, steigt die Spannung plötzlich wieder. Derzeit qualifizieren sich die Plätze 2 bis 8 für die Nacompetitie, die Aufstiegsrunde. Das kann sich noch ändern, wenn eine Mannschaft außerhalb der Top-Acht das letzte Drittel der Saison gewinnt.

Niederländischer Fußball Komplizierte Aufstiegsregelung Meister und Vize-Meister der niederländischen zweiten Liga steigen nach Saisonende direkt in die Ehrendivision auf. Der letzte Teilnehmer der ersten Liga wird in einem K.o.-Turnier zwischen dem Drittletzten der Ehrendivision, den Dritt- und Viertplatzierten der zweiten Liga sowie den jeweils besten Teams der Saisonviertel der zweiten Liga ermittelt (sofern diese bereits über die Endtabelle qualifiziert sind, rücken weitere Teams nach). Der Teilnehmer aus der Ehrendivision steigt dabei erst in der zweiten Runde ein. Nachwuchsmannschaften können nicht in die erste Liga aufsteigen und werden bei der Aufstiegsregelung nicht berücksichtigt.

Um auf der sicheren Seite zu sein, muss der VVV also unter die ersten Sieben kommen. Der Rückstand auf diesen Platz beträgt nur zwei Punkte, während der Abstand zum achtplatzierten NAC Breda nur drei Punkte beträgt. De Graafschap ist mit sieben Punkten Rückstand Neunter, kommt aber noch nach Venlo ins De Koel.

Immerhin liegt Venlo in der Heimtabelle auf Platz 16. Auswärts sieht es deutlich besser aus. Dort ist der VVV Zweiter. Wenn Trainer Rick Kruys sein Team auch zu Hause in Schwung bringen kann, braucht sich der VVV keine Sorgen zu machen, und in den Play-offs könnten sie eine Chance haben.

Programm VVV:

14. April: VVV - FC Eindhoven

- FC Eindhoven 21. April: Telstar - VVV

28. April: VVV - Young Ajax

- Young Ajax 5. Mai: Helmond Sport - VVV

12. Mai: VVV - De Graafschap

- De Graafschap 19. Mai: Young Utrecht - VVV

MVV Maastricht

MVV liegt derzeit auf dem siebten Platz, der am Ende für einen Platz in den Play-offs reicht. Es wäre die ultimative Belohnung für eine großartige Saison, vor allem in der Hinrunde. Die Mannschaft von Maurice Verberne lag lange Zeit auf dem dritten Platz, aber in der Rückrunde wurde es langsam aber sicher schlechter. Nach und nach schaffte es MVV, im Rennen um den letzten Platz in der Aufstiegsrunde zu bleiben.

Angreifer Mart Remans hat für Maastricht in dieser Saison fünf Tore erzielt und drei weitere vorbereitet. Foto: Bas Quaedvlieg

Auffallend in der Statistik ist, dass bei den Maastrichtern das Gegenteil von VVV der Fall ist. Vor allem im eigenen Stadion De Geusselt holen sie meist die Punkte, während sie in Auswärtsspielen kaum erfolgreich sind. Am vergangenen Freitag gewannen sie bei Helmond Sport ihr erstes Auswärtsspiel seit Oktober. Der MVV hat zu Hause drei weitere Mannschaften aus den unteren drei Tabellenregionen zu Gast.

Wenn es Trainer Verberne und seinem Team gelingt, vor eigenem Publikum die volle Punktzahl zu holen, werden die Play-offs ernsthaft in greifbare Nähe rücken. MVV ist zu Gast bei Jong PSV, De Graafschap und schließlich bei Almere City. Wenn alles gut geht, ist Almere bis dahin so platziert, dass Alex Pastoor gegen Maastricht nicht seine stärkste Mannschaft auf den Platz schickt.

Programm MVV:

14. April: MVV - FC Dordrecht

- FC Dordrecht 24. April: Jong PSV - MVV

28. April: MVV - Jong AZ

- Jong AZ 5. Mai: De Graafschap - MVV

12. Mai: MVV - Telstar

- Telstar 19. Mai: Almere City - MVV

Roda JC Kerkrade

In Kerkrade hat man das Handtuch bereits geworfen. Rein rechnerisch kann sich Roda JC noch für die Play-offs qualifizieren, aber daran glaubt nach dem Unentschieden gegen ADO Den Haag niemand mehr im Parkstad Limburg Stadion. Laut Trainer Edwin de Graaf bedarf es eines Wunders. Der Rückstand auf NAC Breda auf Platz acht ist auf sieben Punkte angewachsen.

Ein Blick auf das Restprogramm zeigt, dass es fast unmöglich ist, diese Lücke zu schließen. Mit den Fast-Aufsteigern PEC Zwolle und Heracles hat Roda JC noch zwei schwere Auswärtsspiele vor sich. Und auch die Duelle gegen den FC Eindhoven, NAC und Willem II Tilburg sind alles andere als ein Garant für Punkte.

Roda JC ist stark in die Liga gestartet. Die Erwartungshaltung war groß. Ein Platz an der Tabellenspitze musste doch möglich sein? Sicherlich unter den ersten fünf. Doch nach einem guten Start fiel das Team immer weiter zurück und landete schließlich auf einem vorläufigen zwölften Platz.

Blick nach Belgien Schafft Eupen den Klassenerhalt? KAS Eupen steht zwei Spieltage vor Schluss mit vier Punkten Abstand nach unten komfortabel auf dem letzten Nicht-Abstiegsplatz. RFC Seraing ist abgeschlagen letzter, Zulte Waregem und KV Ostende wittern mit jeweils 24 Punkten noch eine Chance auf den Ligaverbleib. Dabei hat Eupen am Samstag alles in der eigenen Hand. Gewinnt das Team von Trainer Edward Still gegen Mitkonkurrent Waregem, ist der Klassenerhalt gesichert. Bei einer Niederlage wird es dann nochmal eng, denn am letzten Spieltag geht es gegen den 5. aus Brügge. Ostende wiederum muss am Samstag gegen den 11. Leuven antreten und am letzten Spieltag zum Viertplatzierten KAA Gent reisen.

Man konnte die Mannschaft nicht einschätzen, weder unter dem scheidenden Jurgen Streppel noch unter seinem Nachfolger Edwin de Graaf, der bei seiner Vorstellung glaubte, die Mannschaft auf den richtigen Weg bringen zu können. Die Kerkrader haben noch sechs Spiele vor sich, und dann könnte die schmerzliche Erkenntnis kommen, dass Roda der einzige Limburger Erstligist ist, der in den Play-offs fehlt.

Programm Roda JC: