Kostenpflichtiger Inhalt: Prozess gegen Thijs H. : Psychiatrie oder Gefängnis nach dreifachem Mord?

Mit zahlreichen Einsatzkräften durchsuchte die niederländische Polizei im Mai 2019 die Brunssummerheide (Archivfoto). Foto: Günter Jungmann

Maastricht War Thijs H. Herr seiner Sinne, als er im Mai vergangenen Jahres willkürlich drei Spaziergänger tötete, oder war er unzurechnungsfähig? Um diese Frage wird es vor allem in dem Prozess gehen, der am Montag in Maastricht begonnen hat und auf fünf Tage angesetzt ist.