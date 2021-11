Steigende Infektionszahlen : Proteste gegen verschärfte Corona-Regeln in den Niederlanden

Seit Samstag gilt angesichts stark gestiegener Infektions- und Patientenzahlen die Maskenpflicht wieder für alle öffentlich zugänglichen Orte in den Niederlanden (Symbolbild). Foto: dpa/Peter Kneffel

Den Haag Mehrere Tausend Menschen haben am Sonntag in Den Haag gegen die am Wochenende verschärften Corona-Maßnahmen in den Niederlanden demonstriert.