Verdächtiger flieht : Polizeiwagen bei Verfolgung in Maastricht angefahren

Maastricht Ein Polizeiauto ist am Sonntagnachmittag in Maastricht bei einer Verfolgung angefahren worden. Der Verdächtige flüchtete nach dem Zusammenstoß vom Tatort.

Ein verdächtiges Auto mit belgischem Kennzeichen sollte am Sonntag im Rahmen einer Drogenfahndung von der Polizei im belgischen Lanaken kontrolliert werden. Der Fahrer setzte aber zur Flucht an. Die Polizei nahm die Verfolgung auf, die über die Vroenhoven-Brücke nach Maastricht führte.

Der Verdächtige konnte nach dem Vorfall entkommen. Beamte fanden seinen Wagen am Nachmittag in der Nähe der Polvertorenstraat in Maastricht. In der Umgebung wurden Gebäude durchsucht, darunter eine Baustelle. Auch ein benachbartes Pflegeheim wurde zwischenzeitlich für Besucher geschlossen, während die Spurensicherung vor Ort war.