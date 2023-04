Täter geflüchtet : Polizei sucht Zeugen nach Überfall auf Tankstelle in Vaals

Die Tankstelle an der Maastrichterlaan in Vaals wurde am Sonntagabend überfallen. Foto: De Limburger/© Track'88​

Vaals Am Sonntag gab es einen Überfall auf eine Tankstelle in Vaals. Die unbekannten Täter sind in einem silbernen Wagen geflohen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am vergangenen Sonntag haben unbekannte Täter gegen 20 Uhr eine Tankstelle in Vaals überfallen. Das berichtet die Polizei Aachen.

Nach der Tat flüchteten sie in einem silberfarbenen Wagen über die Grenze nach Deutschland. Das Auto wurde zuletzt von Zeugen in der Burgstraße gesehen. Von dort aus entfernte sich der Wagen mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Gemmenicher Weg.

Die Polizei bittet um Mithilfe und sucht Zeugen, die nähere Angaben zu dem Fahrzeug, dem Kennzeichen oder den drei Insassen abgeben können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0241/9577-31501 oder (außerhalb der Bürozeiten) 0241/9577-34210 entgegen.

(red/pol)