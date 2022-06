In Kerkrade verschwunden : Polizei sucht mit höchster Priorität nach neunjährigem Gino

In Kerkrade verschwunden

Update Kerkrade Bei einer grenzüberschreitenden Aktion wird nach dem neunjährigen Gino van der Straeten aus Kerkrade gesucht. Er wurde Mittwochabend das letzte Mal gesehen. Die Polizei schließt eine Straftat nicht aus.

Auf einer Pressekonferenz in Maastricht äußerte sich Danny Frijters, der leitende Ermittler der Polizei Limburg, besorgt über Ginos Verschwinden. „Ein neunjähriger Junge, der in der zweiten Nacht auf der Straße vermisst wird, ist in unmittelbarer Gefahr“, zitiert ihn die niederländische Zeitung DeLimburger.