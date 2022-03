In Reihenhaus gefunden : Polizei rätselt nach zwei Todesfällen in Maastricht

Die Polizei ermittelt nach dem Fund in Maastricht in alle Richtungen (Symbolfoto). Foto: dpa

Maastricht Ein Toter und ein Schwerverletzter wurden am Freitagabend in einem Reihenhaus in der ruhigen Wohngegend Blaudorp nicht weit von der Maastrichter Innenstadt entdeckt. Der Schwerverletzte starb wenig später im Krankenhaus.