Schäfer gebissen : Polizei in Niederlanden erschießt Tier nach Meldung von Wolfsangriff

Westerveld Nach der Meldung eines Wolfsangriffs auf einen Schäfer und dessen Schafsherde in den Niederlanden hat die Polizei das Tier erschossen.

Der Schäfer sei nach dem Angriff am Sonntagmorgen verletzt ins Krankenhaus gegangen, sagte eine Sprecherin der Gemeinde Westerveld der dpa. Zu dem Angriff kam es auf einem Gelände, das dem Schäfer gehört. Das Tier griff dabei auch einige der Schafe an. Wie schwer verletzt der Schäfer wurde, konnte die Gemeindesprecherin nicht sagen.

In der ländlichen Gemeinde Westerveld in der nordöstlichen Provinz Drenthe werden schon seit einiger Zeit Wölfe gesichtet, sagte die Gemeindesprecherin. Für Tierhalter gibt es Zuschüsse für den Kauf wolfsabweisender Zäune. Anfang Oktober hat die Provinz in Westerveld ein Informationstreffen geplant, um auf die Unruhe in der Bevölkerung einzugehen, die das Auftauchen der Wölfe ausgelöst hat.