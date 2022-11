23 neue Acts : Pinkpop kündigt neuen Headliner an, Ticketverkauf ab Samstag

Landgraaf Das Line-up des Pinkpop Festivals 2023 nimmt weiter Gestalt an. Nach P!nk und Robbie Williams ist seit Dienstagnachmittag auch der dritte Headliner bekannt – Tickets gibt es ab Samstag.

Am Dienstagnachmittag gab das Festival bekannt, dass die Red Hot Chili Peppers der dritte Headliner sein werden. Dabei wurde die Band um Frontmann Anthony Kiedis bereits für die Ausgaben in den Jahren 2020 und 2021 angekündigt. Diese fielen jedoch letztlich dem Coronavirus zum Opfer. Nun wollen die Red Hot Chili Peppers ihr Gastspiel in Süd-Limburg im kommenden Jahr nachholen und komplettieren damit das Headliner-Trio neben P!nk und Robbie Williams.

Dazu kommen unter anderem The War On Drugs, The Script, The Black Keys, Niall Horan, The Lumineers begrüßen, Tash Sultana, Hollywood Vampires, Ellie Goulding, DI-RECT, RONDÉ, Disturbed, Nathaniel Rateliff & the Night Sweats, Frenna Deluxe, I Prevail, The Hu, Nielson, Donnie, Nova Twins und Only The Poets.