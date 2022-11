Nationalpark in den Niederlanden : Paintballs gegen aufdringliche Wölfe

Interaktiv Gelderland Im Nationalpark De Hoge Veluwe in Gelderland treffen Menschen und Wölfe immer öfter direkt aufeinander. Zur Abschreckung dürfen Parkwächter nun mit Paintballwaffen auf die Tiere schießen.

Erst vor wenigen Tagen hatte ein Rennradfahrer seine Begegnung mit einem Wolf in dem Nationalpark bei Arnheim per Helmkamera aufgezeichnet und das Video über Twitter verbreitet. Darauf ist zu sehen, wie der Mann am helllichten Tag auf einem betonierten Weg durch den Wald fährt. Plötzlich taucht links von ihm ein Wolf zwischen den Bäumen auf und beginnt, hinter dem Radfahrer herzulaufen. Dieser versucht, das Tier mit Geräuschen zu verscheuchen, beschleunigt und kann es schließlich abschütteln. Gegenüber der niederländischen Tageszeitung „De Limburger“ bestätigt ein Experte, dass es sich bei dem Tier in dem Video tatsächlich um einen Wolf handelt.