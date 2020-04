Videobotschaft von Armin Laschet : NRW-Grenze zu den Niederlanden und Belgien bleibt offen

Begrüßt den Entschluss des „Corona-Kabinetts“: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Zwischen Nordrhein-Westfalen und den angrenzenden Ländern Belgien und Niederlande wird es keine Grenzkontrollen geben. Das habe das sogenannte „Corona-Kabinett“ in Berlin entschieden, sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Montag in einer Videobotschaft.

Laschet begrüßte die Entscheidung: „Der Kampf hat sich gelohnt.“

Der Kampf hat sich gelohnt! Gut, dass die Grenzen zu Belgien 🇧🇪 und den Niederlanden 🇳🇱 offen bleiben. Nordrhein-Westfalen lebt Europa 🇪🇺 in der Gesundheitsvorsorge und Lebensmittelversorgung über frühere Grenzen hinweg. #NRWkanndas #europalebt Gepostet von Armin Laschet am Montag, 6. April 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

In der „Euregio“ lebten die Menschen über Grenzen hinweg. Er verwies auf ein nahes Krankenhaus, in dem Patienten aus den Niederlanden und Deutschland behandelt würden. „Gesundheitsschutz gelingt nur grenzüberschreitend“, sagte er.

Es sei ein guter Tag für Nordrhein-Westfalen.

(dpa)