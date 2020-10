Niederlande : Notaufnahmen in Krankenhäusern zeitweise geschlossen

Notaufnahmen in Krankenhäusern zeitweise geschlossen

In den Niederlanden mussten Notaufnahmen in Krankenhäusern zeitweise geschlossen werden. Foto: dpa/Friso Gentsch

Den Haag Durch die Verbreitung des Coronavirus ist die Gesundheitsversorgung in den Niederlanden gefährdet. In Amsterdam, Rotterdam und Den Haag mussten die Notaufnahmen von Krankenhäusern bereits zeitweilig geschlossen werden.

Das teilte der Leiter des Netzwerkes Akute medizinische Versorgung, Ernst Kuipers, am Mittwoch dem Parlament in Den Haag mit. Weil alle Betten belegt waren und zu wenig Personal zur Verfügung stand, mussten Erste-Hilfe-Abteilungen für mehrere Stunden schließen und Krankenwagen Patienten in andere Krankenhäuser oder Städte bringen.