Ende des Lockdowns? : Niederlande wollen Gaststätten und Kulturbereich wieder öffnen

Den Haag Am Freitag wurden bereits erste Öffnungsschritte in den Niederlanden beschlossen. Nun könnten zeitnah weitere Maßnahmen fallen. Ein Überblick.

Trotz einer massiven Omikron-Welle wollen die Niederlande Gaststätten, Theater, Museen und Kinos wieder öffnen. Das hat die Regierung nach übereinstimmenden Berichten der Medien am Montag in Den Haag beschlossen. Cafés und Restaurants sowie Kulturstätten sollen wieder bis 22.00 Uhr öffnen dürfen, allerdings mit Einschränkungen wie Maskenpflicht und Impf-Nachweis. Premier Mark Rutte will die Entscheidungen am Dienstagabend bekannt geben. Auch bei Sportwettkämpfen wie etwa Fußballspielen soll wieder Publikum zugelassen werden.