Bei sinkenden Patientenzahlen : Niederlande kündigen weitere Lockerungen an

Menschen gehen durch die Innenstadt der niederländischen Grenzstadt Kerkrade. Am 28.04.2021 hatte die Regierung in den Niederlanden Lockerungen der Corona-Maßnahmen trotz anhaltend hoher Infektionszahlen und großem Druck auf Krankenhäuser beschlossen. Foto: dpa/Marcel Kusch

Den Haag Der niederländische Premier Mark Rutte hat weitere Lockerungen der Corona-Restriktionen in Aussicht gestellt. Voraussetzung sei allerdings, dass die Patientenzahlen in Krankenhäusern weiter deutlich sinken, sagte der Premier am Dienstag in Den Haag.