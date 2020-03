Zahl der Todefälle steigt : Niederlande verbietet Ansammlungen von mehr als 100 Menschen

Auch das Thermenmusem in Heerlen fällt unter den Beschluss der niederländischen Regierung und muss vorerst schließen. Foto: Henrik Hautermann

Den Haag Auch die Niederlande ergreift Maßnahmen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Allerdings fallen sie nicht so drastisch aus, wie beispielsweise in Belgien oder Deutschland. Die Todesfälle sind dabei von zehn auf zwölf gestiegen.

Die Zahl der Todesfälle, die durch das Corona-Virus verursacht worden ist, ist in dem Nachbarland von zehn auf zwölf gestiegen, auch die neuen Opfer litten an Vorerkrankungen. Die Zahl der festgestellten Infektionen ist von Freitag auf Samstag um 155 auf 959 gestiegen, teilte das niederländische Volksinstitut für Volksgesundheit und Umwelt (RIVM) mit. 136 Patienten seien in ein Krankenhaus aufgenommen worden.

5789 Menschen sind weltweit bisher an dem neuartigen Virus gestorben, so der Stand am Samstag um 19.20 Uhr. Die Forscher der John Hopkins-Universität in den USA haben ein Echtzeitkarte erstellt, in der sämtliche bestätigten Fälle des Coronavirus verzeichnet werden (153.523). Zudem gibt es verschiedene Statistiken zur Verbreitung der neuartigen Lungenkrankheit. Zum einen sind die Opferzahlen und die Ansteckungsrate ersichtlich, zum anderen auch wie viele Personen sich vom Virus erholt haben (72.587).

Die niederländische Regierung hat angeordnet, dass alle Zusammenkünfte von mehr als 100 Menschen abgesagt werden – das gilt auch für Beerdigungen von Verstorbenen. Viele sportliche Wettkämpfe, etwa Fußballspiele, finden nicht statt, die Zahl der Züge wird reduziert. Schulen bleiben vorläufig geöffnet, Vorlesungen und Prüfungen an Hochschulen fallen dagegen aus, Seminare sollen online absolviert werden. Diese Maßnahmen gelten vorläufig bis zum 31. März. Angesichts einsetzender Hamsterkäufe beruhigt die Vereinigung von Supermärkten CBL, dass genug Lebensmittel vorhanden seien. Die Fluggesellschaft KLM kündigte an, wegen der Umsatzausfälle bis zu 2000 von insgesamt 35.000 Stellen zu streichen. Der Reiseveranstalter Corendon, der auch zahlreiche Urlaubsflüge vom Maastricht Aachen-Airport anbietet, hat alle Ferienreisen der nächsten zwei bis vier Wochen storniert. Das betreffe insgesamt 28.000 Kunden, die einen Gutschein erhielten, um später verreisen zu können, erklärte Unternehmenschef Atilay Uslu gegenüber der Tageszeitung "De Telegraaf".

Auch ein Großteil des kulturellen Lebens kommt zum Erliegen. Die Theater in der Provinz Limburg annullierten alle Vorstellungen bis zum Monatsende, die Museen schließen ihre Pforten, in Kinos sind nur noch Vorstellungen bis 100 Zuschauern möglich, Konzerte werden verlegt, Ausstellungen abgesagt. Rasche Reaktion in der Pancratiuskirche in Heerlen: Die Sonntagsmesse wird per Livestream ausgestrahlt.

