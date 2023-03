Niederlande und Belgien : Das Ende des Dosenpfand-Tourismus rückt näher

Region Für Festivals und große Partys laden viele Menschen aus dem Dreiländereck ihre Autos mit pfandfreien Dosenpaletten aus den Niederlanden und Belgien voll. Doch bald gehört das der Vergangenheit an. Wie lange Sie noch die Chance dazu haben.

Derzeit gibt es vor vielen Supermärkten jenseits der niederländischen Grenze das gleiche Bild. Palettenweise laden deutsche Kunden ihre Autos voll mit Getränkedosen. Das hat seinen Grund: Zum 1. April führen die Niederlande ein Pfandsystem für Dosen ein. Seit der Einführung des Dosenpfands in Deutschland 2003 decken sich viele Menschen entlang der Grenze mit pfandfreien Dosen in den Niederlanden und Belgien ein. Etwa für Musikfestivals, Campingausflüge oder große Feste. Doch damit ist es bald vorbei, 15 Cent Pfand werden ab dann für jede Dose erhoben.

Gut zu wissen: Die Rückgabe von Pfanddosen ist nur in dem Land möglich, in dem sie auch gekauft wurden. Auch wenn sich viele Menschen sicher ein länderübergreifendes System gewünscht hätten.

Doch wie so oft herrscht bei der Umsetzung Uneinigkeit in Belgien. In Flandern soll noch in diesem Jahr ein digitales System, bei dem QR-Codes auf den Dosen selbst gescannt werden müssen, getestet werden. Die Regierung der Wallonie spricht sich hingegangen für ein Hybridsystem aus, bei dem das Pfand auf einer eigenen Karte zwischengespeichert werden soll. Und die Hauptstadtregion Brüssel wiederum will ein klassisches System der Pfandrückgabe, wie es auch in Deutschland gebraucht wird.