Druck auf Regierung : Niederlande suchen Weg aus dem harten Lockdown

Auf dem niederländischen Premier Mark Rutte lastet großer Druck. Die Inzidenzen steigen, aber ebenso die Wut der Kommunen und Geschäftsinhaber über den Lockdown. Foto: dpa/Andreas Gora

Den Haag/Valkenburg Am Freitagabend wird der niederländische Premier Rutte die neuen Corona-Maßnahmen der Regierung präsentieren. Nach großem Druck aus den Provinzen werden mehrere Lockerungen erwartet. Was ändert sich in unserem Nachbarland?