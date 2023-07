Nach Sturz der Regierung : Niederländischer Premier Rutte will Politik verlassen

Niederländische Provinzwahlen : Sieg der Bauernbewegung wirbelt die Politiklandschaft durcheinander Bei den Provinzwahlen wird die neue Bauern-Bürger-Bewegung auf Anhieb in allen zwölf Parlamenten sowie dem Oberhaus in Den Haag stärkste Kraft. Wie ist die Stimmungslage in den politischen Lagern? Und was kommt nun auf die BBB zu?