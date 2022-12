„Bevorzugter Standort“ : Niederlande planen neues Atomkraftwerk in Zeeland

Den Haag Borssele in der Provinz Zeeland soll ein Standort für Atomkraft in den Niederlanden bleiben. Wann der alte Meiler auslaufen, der neue starten soll und wo der zweite bevorzugte Standort im Land liegt.

Die Niederlande sollen im nächsten Jahrzehnt zwei neue Atomkraftwerke bekommen. Als bevorzugten Standort wies die Regierung nun die Gemeinde Borssele in der Provinz Zeeland aus, wie das Energieministerium mitteilte. Dort in der Nähe zu Belgien ist bereits seit Jahrzehnten ein AKW in Betrieb – derzeit das einzige in den Niederlanden. Die endgültige Entscheidung soll Ende 2024 fallen. Als möglicher Standort ist auch noch Rotterdam im Gespräch. Aus dem Rennen ist Eemshaven an der Emsmündung unweit von Niedersachsen.