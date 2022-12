Spezielle Technik : Niederlande jagen Böller-Schmuggler mit Drohnen

Weil die Regeln für das Abbrennen von Feuerwerkskörpern an Silvester in den Niederlanden vor einiger Zeit verschärft wurden, hat die Einfuhr illegaler schwerer Böller vor allem aus Deutschland und Belgien zugenommen (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Pleul

Roosendaal Beim Kampf gegen das Einschmuggeln von illegalen Böllern hat die niederländische Polizei an der Grenze auch Drohnen eingesetzt, um Täter aufzuspüren.

Damit sollten neben einer stationären Kontrolle an einem Grenzübergang auch Schmuggler lokalisiert werden, die kleine Wege nutzten, teilte die Polizei mit. Bei der Aktion an der Grenze zu Belgien am Donnerstag wurde aber nichts gefunden. Die Fahnder durchsuchten in mehreren Schulen auch die Spinde der Schüler. Dort fanden sie lediglich einen Böller und etwas Drogen.

Weil die Regeln für das Abbrennen von Feuerwerkskörpern an Silvester in den Niederlanden vor einiger Zeit verschärft wurden, hat die Einfuhr illegaler schwerer Böller vor allem aus Deutschland und Belgien zugenommen. Nach einem Böllerverbot zu Silvester während der Corona-Pandemie in den beiden Vorjahren werden nun wieder verstärkt Verletzte und Sachschäden durch die Böllerei befürchtet.

In Amersfoort wurde in der vergangenen Woche ein Lieferwagen mit 438 Kilogramm illegaler Feuerwerkskörper gestoppt, in einer Wohnung in Almere fanden Fahnder 400 Kilo Böller. In Zusammenhang mit diesen Funden seien drei Menschen festgenommen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Es handelt sich um einen 43-jährigen Mann, eine vier Jahre jüngere Frau und einen 17-Jährigen, denen internationaler Böllerschmuggel vorgeworfen wird.

(dpa)