„Achten Sie auf die Schilder!“ : Niederlande führen Tempo 100 auf Autobahnen ein

Auf niederländischen Autobahnen soll es künftig gemächlicher zugehen als bisher. Der Umwelt zuliebe. Die Gründe für Tempo 100 sind handfest und durchaus besorgniserregend. Verstöße können teuer werden.

Nach der Grenze auf die Bremse. An allen Autobahnen der Niederlande werden seit Donnerstag Schilder aufgestellt - oder von Abdeckungen befreit -, die mit einer Zahl im roten Kreis ein neues Verbot verkünden: Nicht mehr als Tempo 100. Darunter steht in einem schwarzen Rechteck „6-19h“. Soll heißen: Tagsüber höchstens 100, von 19 Uhr bis 6 Uhr am Morgen die bisherigen Tempolimits. Also 120 oder – auf etwa der Hälfte aller Strecken – 130.